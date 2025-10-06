Journée nationale des aidants Ciné-débat « Mon Vieux » Place Cardinal Maury Valréas
Journée nationale des aidants Ciné-débat « Mon Vieux » Place Cardinal Maury Valréas lundi 6 octobre 2025.
Journée nationale des aidants Ciné-débat « Mon Vieux »
Place Cardinal Maury Cinéma Rex Valréas Vaucluse
Début : 2025-10-06 13:30:00
fin : 2025-10-06
2025-10-06
Projection du film « Mon Vieux », écrit par Marjory Déjardin et Elie Semoun, réalisé par Marjory Déjardin, suivie d’un temps d’échange animé par les professionnels (médecin gériatre, psychologue clinicienne et ergothérapeute) qui accompagnent au quotidien.
Place Cardinal Maury Cinéma Rex Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 31 accueilccas@mairie-valreas.fr
English :
Screening of the film « Mon Vieux » (My Old Man), written by Marjory Déjardin and Elie Semoun, directed by Marjory Déjardin, followed by a discussion led by the professionals (geriatrician, clinical psychologist and occupational therapist) who provide day-to-day support.
German :
Vorführung des Films « Mon Vieux », geschrieben von Marjory Déjardin und Elie Semoun, Regie: Marjory Déjardin, gefolgt von einer Gesprächsrunde, die von den Fachleuten (Geriatriearzt, klinische Psychologin und Ergotherapeutin), die die Betroffenen im Alltag begleiten, geleitet wird.
Italiano :
Proiezione del film « Mon Vieux », scritto da Marjory Déjardin e Elie Semoun e diretto da Marjory Déjardin, seguita da una discussione condotta dai professionisti (geriatra, psicologo clinico e terapista occupazionale) che forniscono assistenza quotidiana.
Espanol :
Proyección de la película « Mon Vieux », escrita por Marjory Déjardin y Elie Semoun y dirigida por Marjory Déjardin, seguida de un coloquio dirigido por los profesionales (geriatra, psicólogo clínico y terapeuta ocupacional) que prestan apoyo cotidiano.
