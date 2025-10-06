Journée nationale des aidants Mairie du 13e arrondissement PARIS

Journée nationale des aidants Mairie du 13e arrondissement PARIS lundi 6 octobre 2025.

Programme

de la matinée :

• 9h-9h30 : accueil café,

• 9h30-10h : restitution de l’étude sur les profils et les

besoins des proches aidants par l’Observatoire social de la Ville de Paris,

• De 9h30 à 12h, la Maison des Aînés et des Aidants – Dispositif d’appui à la

coordination Paris Sud. vous propose d’échanger en toute confidentialité sur votre situation d’aidant dans un espace privé. L’accès à cet espace se fera sur inscription le jour du

forum.

• En continu de 9h à 13h, les professionnels répondront à vos questions.

Liste des stands :

Vous aidez un proche âgé ou en situation de handicap ?

Le lundi 6 octobre de 9h à 13h, venez à la Mairie du 13e arrondissement rencontrer les professionnels qui pourront vous aider.

Le lundi 06 octobre 2025

de 09h00 à 13h00

gratuit

Entrée libre

Salle des fêtes de la mairie

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-06T12:00:00+02:00

fin : 2025-10-06T16:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-06T09:00:00+02:00_2025-10-06T13:00:00+02:00

Mairie du 13e arrondissement 1 place d’Italie 75013 PARIS

https://www.paris.fr/pages/paris-accompagne-les-aidants-25054