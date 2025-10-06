Journée nationale des aidants Mairie du 13e arrondissement PARIS
Journée nationale des aidants Mairie du 13e arrondissement PARIS lundi 6 octobre 2025.
Programme
de la matinée :
• 9h-9h30 : accueil café,
• 9h30-10h : restitution de l’étude sur les profils et les
besoins des proches aidants par l’Observatoire social de la Ville de Paris,
• De 9h30 à 12h, la Maison des Aînés et des Aidants – Dispositif d’appui à la
coordination Paris Sud. vous propose d’échanger en toute confidentialité sur votre situation d’aidant dans un espace privé. L’accès à cet espace se fera sur inscription le jour du
forum.
• En continu de 9h à 13h, les professionnels répondront à vos questions.
Liste des stands :
- Ville de Paris (Mission de lutte
contre les maltraitances, Équipe Médico-sociale APA et Observatoire social)
- Assurance retraite île de France
- Agirc-Arrco
- Centr’aider
- Maisons des Aînés et des Aidants – Dispositifs d’appui à la coordination (M2A-DAC)
- Plateforme
d’accompagnement et de répit des aidants (PFR) et la Fédération des plateformes
de répit
- Communauté 360
- Centres d’Accueil de Jour
- Ma boussole
Aidants, Association Française des aidants
- Jeunes Aidants Ensemble (JADE)
- APF France Handicap
- Union départementale des associations familiales 75 (UDAF)
- Fédération des Particuliers Employeurs de France
- Association des Aidants et Malades à Corps de Lewy
- Nouveau Souffle
- Bobo à la ferme
- Aidants et bien +
- Unis-Cité
- Bulle d’air, France
- Baluchon
- Relais du bien être
- et autres partenaires….
Vous aidez un proche âgé ou en situation de handicap ?
Le lundi 6 octobre de 9h à 13h, venez à la Mairie du 13e arrondissement rencontrer les professionnels qui pourront vous aider.
Le lundi 06 octobre 2025
de 09h00 à 13h00
gratuit
Entrée libre
Salle des fêtes de la mairie
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-06T12:00:00+02:00
fin : 2025-10-06T16:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-06T09:00:00+02:00_2025-10-06T13:00:00+02:00
Mairie du 13e arrondissement 1 place d’Italie 75013 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-accompagne-les-aidants-25054