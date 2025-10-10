Journée nationale des aidants Martizay

Journée nationale des aidants Martizay vendredi 10 octobre 2025.

Journée nationale des aidants

Martizay Indre

Gratuit

Gratuit

Début : Vendredi 2025-10-10 14:00:00

fin : 2025-10-10 18:00:00

Début : Vendredi 2025-10-10 14:00:00

fin : 2025-10-10 18:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Vous prenez soin d’un proche à domicile ou en institution…

Vous prenez soin d’un proche à domicile ou en institution cette journée est pour vous. Nombreux stands d’information avec les partenaires de proximité et activités en accès libre Arthérapie Activité Boccia Tovertafel (table de jeu interactive) Toucher détente en musique et de la tête Réflexologie Atelier sensoriel (La Main dans le sac & mémoire & musique) Jeux de société adaptés Atelier de prévention des chutes Atelier Séniors Signe Mémoire & musique.

Portes ouvertes de l’accueil de jour.

14h30 15h00 Conférence Personnes vulnérables et abus de faiblesse

15h30 16h00 Conférence L’alimentation des personnes âgées

16h30 17h00 Conférence Personnes vulnérables et violences .

Martizay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 28 07

English :

You take care of a loved one at home or in an institution…

German :

Sie pflegen einen Angehörigen zu Hause oder in einer Einrichtung…

Italiano :

Vi occupate di una persona cara a casa o in un istituto…

Espanol :

Cuida a un ser querido en casa o en una institución…

