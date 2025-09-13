Journée Nationale des Artistes Portes ouvertes ateliers d’artistes Exposition collective Café associatif Le PasSage Romans-sur-Isère

Journée Nationale des Artistes Portes ouvertes des ateliers à Romans sur Isère

Rendez vous les samedi 13 et dimanche 14 Septembre 2025, de 10H30 à 12h30 et de 14H30 à 18H30.

Café associatif Le PasSage 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

National Artists’ Day Open studio doors in Romans sur Isère

Visit us on Saturday 13th and Sunday 14th September 2025, from 10.30am to 12.30pm and from 2.30pm to 6.30pm.

German :

Nationaler Tag der Künstler Offene Türen der Ateliers in Romans sur Isère

Besuchen Sie uns am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. September 2025, von 10.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr.

Italiano :

Giornata nazionale degli artisti: Apertura degli atelier a Romans sur Isère

Sabato 13 e domenica 14 settembre 2025, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Espanol :

Fiesta Nacional de los Artistas Jornada de puertas abiertas en los estudios de Romans sur Isère

Venga el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre de 2025, de 10.30 a 12.30 h y de 14.30 a 18.30 h.

L’événement Journée Nationale des Artistes Portes ouvertes ateliers d’artistes Exposition collective Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-20 par Valence Romans Tourisme