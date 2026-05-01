Journée Nationale des Débutants Stade municipale Bussac-Forêt
Journée Nationale des Débutants Stade municipale Bussac-Forêt samedi 30 mai 2026.
Bussac-Forêt
Journée Nationale des Débutants
Stade municipale Impasse du stade Bussac-Forêt Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez à la journée nationale des débutants avec animation toute la journée, buvette et restauration sur place et plein d’autres activités
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Stade municipale Impasse du stade Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 66 10 87
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English :
Come along to the national beginners’ day with entertainment all day long, refreshments and food on site and lots of other activities
L’événement Journée Nationale des Débutants Bussac-Forêt a été mis à jour le 2026-05-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge