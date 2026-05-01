Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée Nationale des Débutants Stade municipale Bussac-Forêt

Journée Nationale des Débutants Stade municipale Bussac-Forêt samedi 30 mai 2026.

Lieu : Stade municipale

Adresse : Impasse du stade

Ville : 17210 Bussac-Forêt

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Bussac-Forêt

Journée Nationale des Débutants

Stade municipale Impasse du stade Bussac-Forêt Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez à la journée nationale des débutants avec animation toute la journée, buvette et restauration sur place et plein d’autres activités
  .

Stade municipale Impasse du stade Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 66 10 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come along to the national beginners’ day with entertainment all day long, refreshments and food on site and lots of other activities

L’événement Journée Nationale des Débutants Bussac-Forêt a été mis à jour le 2026-05-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Bussac-Forêt (Charente-Maritime)