Journée Nationale des Débutants Stade municipale Bussac-Forêt

Bussac-Forêt

Journée Nationale des Débutants

Stade municipale Impasse du stade Bussac-Forêt Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez à la journée nationale des débutants avec animation toute la journée, buvette et restauration sur place et plein d’autres activités

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Stade municipale Impasse du stade Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 66 10 87

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English :

Come along to the national beginners’ day with entertainment all day long, refreshments and food on site and lots of other activities

L’événement Journée Nationale des Débutants Bussac-Forêt a été mis à jour le 2026-05-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge