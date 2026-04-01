Journée nationale des Déportés, des Résistants et des Justes Sanary-sur-Mer
Journée nationale des Déportés, des Résistants et des Justes Sanary-sur-Mer lundi 27 avril 2026.
Sanary-sur-Mer
Journée nationale des Déportés, des Résistants et des Justes
Jardin des enfants d’Izieu Sanary-sur-Mer Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 10:00:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Cérémonie au Jardin des enfants d’Izieu suivie de la cérémonie au Monument de la Victoire.
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Jardin des enfants d’Izieu Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 74 01 04 info@sanary-tourisme.com
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English :
Ceremony at the Jardin des enfants d’Izieu followed by ceremony at the Monument de la Victoire.
L’événement Journée nationale des Déportés, des Résistants et des Justes Sanary-sur-Mer a été mis à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer
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