Journée Nationale des Dys Bourges

Journée Nationale des Dys Bourges mercredi 8 octobre 2025.

Journée Nationale des Dys

Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

La médiathèque Leïla Slimani organise la journée nationale des Dys, journée dédiée sensibilisation aux troubles spécifiques du langage et des apprentissages.

Venez participer .

Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 22 50

English :

The Leïla Slimani multimedia library is organizing the national Dys Day, a day dedicated to raising awareness of specific language and learning disorders.

German :

Die Mediathek Leïla Slimani organisiert den nationalen Tag der Dys, einen Tag, der sich der Sensibilisierung für spezifische Sprach- und Lernstörungen widmet.

Italiano :

La biblioteca multimediale Leïla Slimani organizza il National Dys Day, una giornata dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi specifici del linguaggio e dell’apprendimento.

Espanol :

La biblioteca multimedia Leïla Slimani organiza el Día Nacional de la Disfunción, una jornada dedicada a la sensibilización sobre los trastornos específicos del lenguaje y el aprendizaje.

L’événement Journée Nationale des Dys Bourges a été mis à jour le 2025-09-23 par OT BOURGES