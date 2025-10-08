Journée Nationale des Dys Bourges
Journée Nationale des Dys
Boulevard Lamarck Bourges Cher
La médiathèque Leïla Slimani organise la journée nationale des Dys, journée dédiée sensibilisation aux troubles spécifiques du langage et des apprentissages.
Venez participer .
Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 22 50
English :
The Leïla Slimani multimedia library is organizing the national Dys Day, a day dedicated to raising awareness of specific language and learning disorders.
German :
Die Mediathek Leïla Slimani organisiert den nationalen Tag der Dys, einen Tag, der sich der Sensibilisierung für spezifische Sprach- und Lernstörungen widmet.
Italiano :
La biblioteca multimediale Leïla Slimani organizza il National Dys Day, una giornata dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi specifici del linguaggio e dell’apprendimento.
Espanol :
La biblioteca multimedia Leïla Slimani organiza el Día Nacional de la Disfunción, una jornada dedicada a la sensibilización sobre los trastornos específicos del lenguaje y el aprendizaje.
