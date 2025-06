JOURNÉE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS – Puisserguier 28 juin 2025 07:00

Hérault

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Journée nationale des sapeurs-pompiers 2025

Une journée placée sous le signe du partage, de la rencontre avec celles et ceux qui s’engagent au quotidien pour notre sécurité du territoire.

Un événement citoyen et ouvert à tous

Cette journée est l’occasion pour petits et grands de découvrir l’univers des sapeurs-pompiers, de s’initier aux gestes qui sauvent, et de dialoguer avec celles et ceux qui incarnent l’engagement au service de tous.

Cérémonies, démonstrations, ateliers interactifs et animations pour enfants rythmeront cette journée conviviale et pédagogique.

Temps forts de la journée :

10h Cérémonie officielle ouverte au public, en présence des autorités

14h à 17h Village des sapeurs-pompiers :

Exposition de véhicules et de matériels

Démonstrations de secours routier

Démonstration du groupe des milieux périlleux

Démonstration de l’équipe cynotechnique

Initiation aux gestes de premiers secours

Parcours du petit pompier pour les plus jeunes

Une journée pour inspirer des vocations

Ce rendez-vous est aussi l’occasion de faire naître des vocations

Rencontrer, échanger, poser des questions… Autant d’occasions de s’informer et, peut-être, de s’engager à son tour.

Mais aussi mettre en lumière notre attachement aux valeurs de solidarité, de courage et de proximité. C’est une fierté partagée avec l’ensemble des habitants du territoire. .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 74 02

English :

National Firefighters’ Day 2025

German :

Nationaler Feuerwehrtag 2025

Italiano :

Giornata nazionale dei vigili del fuoco 2025

Espanol :

Día Nacional de los Bomberos 2025

L’événement JOURNÉE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS Puisserguier a été mis à jour le 2025-06-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN