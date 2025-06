Journée nationale des sauvetages en mer Lancieux 29 juin 2025 10:00

Côtes-d’Armor

Journée nationale des sauvetages en mer 2 Avenue de la Côte d’Émeraude Lancieux Côtes-d’Armor

Nous vous donnons rendez-vous pour la 9ème édition des Journées nationales des Sauveteurs en Mer (JNSM), le 29 juin 2025.

Le temps d’une journée, stations de sauvetage et centres de formation et d’intervention (CFI) vous ouvriront leurs portes.

Initiées en 2017, par le Premier ministre, les Journées nationales des Sauveteurs en Mer mettent en lumière les missions et l’engagement des 11 000 hommes et femmes qui œuvrent bénévolement pour la cause du sauvetage en mer.

Disponibles à toute heure du jour et de la nuit et par tous les temps pour porter secours, les bénévoles de la SNSM donnent tout leur temps, leur énergie, et même parfois leur vie.

À l’occasion des JNSM, engagez-vous aux côtés des sauveteurs pour en apprendre davantage sur leurs missions au quotidien et leur témoigner votre soutien.

Journées portes ouvertes de la station, présentation de la SNSM, des équipements des sauveteurs en mer…

Présentation des équipements

Sensibilisation aux gestes de premier secours

Boutique éphémère .

