Journée Nationale des Véhicules d’Epoque au Château d’Alphéran Château d’Alphéran Aix-en-Provence

Journée Nationale des Véhicules d’Epoque au Château d’Alphéran

Dimanche 26 avril 2026 de 9h45 à 18h. Château d’Alphéran 675 Chemin du Château d’Alphéran Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La Journée Nationale des Véhicules d’Époque, vise à faire partager la passion du patrimoine roulant en France.

Autos, motos, camions, camionnettes, véhicules militaires et tracteurs agricoles exposés pour le plaisir de tous et grâce à ceux qui les entretiennent et les restaurent, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Souvenez-vous de la voiture de vos parents, de vos amis, la première auto que vous avez conduite, possédée… Retrouvez lâ l’espace d’une journée ! .

Château d’Alphéran 675 Chemin du Château d’Alphéran Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 54 73 16 automotoretro13@gmail.com

English :

The National Historic Vehicle Day aims to share the passion for France?s rolling heritage.

