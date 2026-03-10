JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE Auriac-sur-Vendinelle
JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE Auriac-sur-Vendinelle dimanche 26 avril 2026.
JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE
Auriac-sur-Vendinelle Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Vous êtes passionné de véhicule d’époque, cet événement est fait pour vous !
5 clubs se réunissent pour une exposition le Dimanche 26 avril 2026 au village d’Auriac sur Vendinelle pour la Journée Nationale des véhicules d’époque avec plus de 200 véhicules à partir de 10h30. .
Auriac-sur-Vendinelle 31460 Haute-Garonne Occitanie lvr31460@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
If you’re a vintage car enthusiast, this is the event for you!
L’événement JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE Auriac-sur-Vendinelle a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE