JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE

Auriac-sur-Vendinelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Vous êtes passionné de véhicule d’époque, cet événement est fait pour vous !

5 clubs se réunissent pour une exposition le Dimanche 26 avril 2026 au village d’Auriac sur Vendinelle pour la Journée Nationale des véhicules d’époque avec plus de 200 véhicules à partir de 10h30. .

Auriac-sur-Vendinelle 31460 Haute-Garonne Occitanie lvr31460@gmail.com

English:

If you’re a vintage car enthusiast, this is the event for you!

