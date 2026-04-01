Unverre

Journée Nationale des Véhicules d’Époque

Parking Unverre Unverre Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Brou Dynamik organise une balade pour véhicules de plus de 30 ans, à 2,3,4 roues ou plus, à l’occasion de la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque le dimanche 26 avril.

Le départ est donné depuis Unverre à 9h30.

Durant cette balade, vous pourrez visiter le musée des sapeurs pompiers d’Eure-et-Loir à Bonneval.

Un café vous sera offert mais n’oubliez pas d’apporter votre pique-nique !

Réservation par téléphone au 06 72 66 80 89 ou 06 66 66 59 48. 7 .

Parking Unverre Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 72 66 80 89

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English :

Brou Dynamik is organizing a drive for vehicles over 30 years old, with 2, 3, 4 or more wheels, to mark the National Vintage Vehicle Day on Sunday April 26.

L’événement Journée Nationale des Véhicules d’Époque Unverre a été mis à jour le 2026-04-14 par OT GRAND CHATEAUDUN