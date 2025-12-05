Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie La Baule-Escoublac

Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Monument aux morts d’Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

LA JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR ET DE RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC

Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié offert par la Municipalité à l’Hôtel de Ville. .

Monument aux morts d’Escoublac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

