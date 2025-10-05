Journée nationale du Cheval EARL le Bercail Equitation Saint-Yrieix-sur-Charente

Journée nationale du Cheval

EARL le Bercail Equitation 11 allée du Bercail Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Le bercail vous propose toute une journée autour du cheval.

EARL le Bercail Equitation 11 allée du Bercail Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 14 65 51 cepclebercail@orange.fr

English :

Le bercail offers a full day of horse-related activities.

German :

Le bercail bietet Ihnen einen ganzen Tag rund um das Pferd.

Italiano :

Le bercail offre un’intera giornata di attività legate al cavallo.

Espanol :

Le bercail ofrece una jornada completa de actividades relacionadas con los caballos.

L’événement Journée nationale du Cheval Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême