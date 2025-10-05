Journée nationale du Cheval EARL le Bercail Equitation Saint-Yrieix-sur-Charente
Journée nationale du Cheval
EARL le Bercail Equitation 11 allée du Bercail Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Le bercail vous propose toute une journée autour du cheval.
EARL le Bercail Equitation 11 allée du Bercail Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 14 65 51 cepclebercail@orange.fr
English :
Le bercail offers a full day of horse-related activities.
German :
Le bercail bietet Ihnen einen ganzen Tag rund um das Pferd.
Italiano :
Le bercail offre un’intera giornata di attività legate al cavallo.
Espanol :
Le bercail ofrece una jornada completa de actividades relacionadas con los caballos.
