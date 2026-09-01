JOURNÉE NATIONALE DU CHEVAL Vendargues
dimanche 27 septembre 2026 · Vendargues
Informations pratiques
Vendargues
JOURNÉE NATIONALE DU CHEVAL
Chemin de Vendargues Vendargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Ne manquez pas la Journée Nationale du Cheval à Vendargues le 27 septembre !
Rendez-vous le dimanche 27 septembre 2026 pour célébrer le monde équestre dans un cadre magnifique. Une belle journée en perspective pour toute la famille et les passionnés de traditions camarguaises !
Ne manquez pas la Journée Nationale du Cheval à Vendargues le 27 septembre !
Rendez-vous le dimanche 27 septembre 2026 pour célébrer le monde équestre dans un cadre magnifique. Une belle journée en perspective pour toute la famille et les passionnés de traditions camarguaises !
De 11 h à 17 h
Tarif : Entrée libre .
Chemin de Vendargues Vendargues 34740 Hérault Occitanie
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English : JOURNÉE NATIONALE DU CHEVAL
Don’t miss National Horse Day in Vendargues on September 27!
Join us on Sunday, September 27, 2026, to celebrate the equestrian world in a magnificent setting. A wonderful day is in store for the whole family and fans of Camargue traditions!
L’événement JOURNÉE NATIONALE DU CHEVAL Vendargues a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – OT MONTPELLIER