Informations pratiques

Vendargues

JOURNÉE NATIONALE DU CHEVAL

Chemin de Vendargues Vendargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Ne manquez pas la Journée Nationale du Cheval à Vendargues le 27 septembre !

Rendez-vous le dimanche 27 septembre 2026 pour célébrer le monde équestre dans un cadre magnifique. Une belle journée en perspective pour toute la famille et les passionnés de traditions camarguaises !

Ne manquez pas la Journée Nationale du Cheval à Vendargues le 27 septembre !

Rendez-vous le dimanche 27 septembre 2026 pour célébrer le monde équestre dans un cadre magnifique. Une belle journée en perspective pour toute la famille et les passionnés de traditions camarguaises !

De 11 h à 17 h

Tarif : Entrée libre .

Chemin de Vendargues Vendargues 34740 Hérault Occitanie

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English : JOURNÉE NATIONALE DU CHEVAL

Don’t miss National Horse Day in Vendargues on September 27!

Join us on Sunday, September 27, 2026, to celebrate the equestrian world in a magnificent setting. A wonderful day is in store for the whole family and fans of Camargue traditions!

L’événement JOURNÉE NATIONALE DU CHEVAL Vendargues a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – OT MONTPELLIER