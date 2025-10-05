Journée Nationale du Chien Chardonnay

Chardonnay Saône-et-Loire

2025-10-05 10:00:00

2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Le Coursing Club des Lévriers de Bourgogne organise dans le cadre de la semaine Nationale du Chien en France une journée d’animations diverses le dimanche 5 octobre à CHARDONNAY (71700).

La thématique de cette troisième édition est « Le Chien et l’Enfant » et nous souhaitons la participation des enfants des classes maternelles et élémentaires.

Cet évènement à l’initiative de la Société Centrale Canine est soutenu par le Ministère de l’Agriculture et par l’ordre National des vétérinaires. .

Chemin de la Pierre de Matafin Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 30 33 96 alain.nicole.branger@free.fr

