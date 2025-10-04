Journée Nationale du Commerce de Proximité ARLAY Arlay

Journée Nationale du Commerce de Proximité ARLAY

Rue des Levées Arlay Jura

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 12:30:00

2025-10-04

La Journée Nationale du Commerce de Proximité, est un rendez-vous annuel qui rassemble habitants, commerçants et artisans autour d’animations festives et d’initiatives locales pour faire vivre le centre-ville/village.

Pour l’occasion le village d’Arlay s’anime ! Les commerçants unissent leurs forces pour vous proposer des offres exceptionnelles.

Ajoutez à cela artisans, producteurs et entreprises locales tout est réuni pour partager un moment chaleureux et animer la place du village ! .

Rue des Levées Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 14 95

