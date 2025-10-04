Journée Nationale du Commerce de Proximité BLETTERANS Bletterans

Journée Nationale du Commerce de Proximité BLETTERANS Bletterans samedi 4 octobre 2025.

Journée Nationale du Commerce de Proximité BLETTERANS

Place de la Mairie Bletterans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

La Journée Nationale du Commerce de Proximité, est un rendez-vous annuel qui rassemble habitants, commerçants et artisans autour d’animations festives et d’initiatives locales pour faire vivre le centre-ville/village.

Les commerçants habillent leurs vitrines d’objets d’antan et vous invitent à remonter le temps ! Une fin de journée conviviale pleine de surprises vous attend avec animations pour tous et bonne humeur assurée. En prime les 100 ans de l’Union Commerciale à célébrer ensemble ! .

Place de la Mairie Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 14 95

English : Journée Nationale du Commerce de Proximité BLETTERANS

German : Journée Nationale du Commerce de Proximité BLETTERANS

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée Nationale du Commerce de Proximité BLETTERANS Bletterans a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme JurAbsolu