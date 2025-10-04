Journée Nationale du Commerce de Proximité CHAPELLE-VOLAND Grande rue Chapelle-Voland

Journée Nationale du Commerce de Proximité CHAPELLE-VOLAND Grande rue Chapelle-Voland samedi 4 octobre 2025.

Journée Nationale du Commerce de Proximité CHAPELLE-VOLAND

Grande rue Au Bourg Chapelle-Voland Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 14:00:00

Date(s) :

2025-10-04

La Journée Nationale du Commerce de Proximité, est un rendez-vous annuel qui rassemble habitants, commerçants et artisans autour d’animations festives et d’initiatives locales pour faire vivre le centre-ville/village.

Le village de Chapelle-Voland remonte le temps !

Rendez-vous devant la boulangerie avec les commerçants, les associations, les producteurs, etc.

Jeux, dégustations, ambiance vintage et moments partagés au programme ! .

Grande rue Au Bourg Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 14 95

English : Journée Nationale du Commerce de Proximité CHAPELLE-VOLAND

German : Journée Nationale du Commerce de Proximité CHAPELLE-VOLAND

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée Nationale du Commerce de Proximité CHAPELLE-VOLAND Chapelle-Voland a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme JurAbsolu