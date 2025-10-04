Journée Nationale du Commerce de Proximité CHAUMERGY Chaumergy
15 grande rue de la Bresse Chaumergy Jura
Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
La Journée Nationale du Commerce de Proximité, est un rendez-vous annuel qui rassemble habitants, commerçants et artisans autour d’animations festives et d’initiatives locales pour faire vivre le centre-ville/village.
Après-midi marché d’artisans et soirée burger frites ou steak haché frites avec l’Association des Artisans et Commerçants de Chaumergy (A2C) et le Meix. .
15 grande rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 14 95
