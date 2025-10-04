Journée Nationale du Commerce de Proximité COMMENAILLES rue des combes Commenailles
Journée Nationale du Commerce de Proximité COMMENAILLES rue des combes Commenailles samedi 4 octobre 2025.
Journée Nationale du Commerce de Proximité COMMENAILLES
rue des combes Place des commerces Commenailles Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
Date(s) :
2025-10-04
La Journée Nationale du Commerce de Proximité, est un rendez-vous annuel qui rassemble habitants, commerçants et artisans autour d’animations festives et d’initiatives locales pour faire vivre le centre-ville/village.
Le temps d’une matinée, venez découvrir le savoir-faire local avec les artisans et les commerçants de Commenailles et la participation du FabLab Made in Iki.
Profitez des dégustations et animations, et venez tentez votre chance à la tombola ! .
rue des combes Place des commerces Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 14 95
English : Journée Nationale du Commerce de Proximité COMMENAILLES
German : Journée Nationale du Commerce de Proximité COMMENAILLES
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Nationale du Commerce de Proximité COMMENAILLES Commenailles a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme JurAbsolu