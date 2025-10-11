Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville Animation au Petit 6 Le Petit 6 Audierne

Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville Animation au Petit 6 Le Petit 6 Audierne samedi 11 octobre 2025.

Le Petit 6 6 rue Léon Gambetta Audierne Finistère

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 13:00:00

2025-10-11

JNCP2025 Spécial 60’s

Le Petit 6 vous invite à un moment d’échange sur sa démarche fait maison, circuit court, bio et à la découverte d’une pizza éphémère pour l’occasion. .

