Journée Nationale du Commerce de Proximité, de l’Artisanat et du centre-ville (JNCP) Troyes
Journée Nationale du Commerce de Proximité, de l’Artisanat et du centre-ville (JNCP) Troyes samedi 11 octobre 2025.
Journée Nationale du Commerce de Proximité, de l’Artisanat et du centre-ville (JNCP)
Divers lieux dans le centre-ville de Troyes Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 19:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Le thème national pour cette année est Vivre sa ville avec nos commerçants et artisans
À cette occasion, plusieurs animations sont organisées toute la journée à Troyes
Forum de l’Hôtel de Ville
> Pour les enfants
– Atelier maquillage par les Vitrines de Troyes la Champagne de 14h à 18h.
– Spectacle vivant avec la Caravane Magique en lien avec le Salon du Livre (à partir de 3 ans durée 30 minutes), à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h Places limitées à 25 personnes, billetterie gratuite sur place.
> Stand des partenaires
– Animations autour de la sensibilisation à la sécurité routière circulation à 2 roues, prévention autour de la consommation de stupéfiants et alcool.
– Marché de l’IA (jeux, atelier, quizz pour tout savoir sur l’Intelligence Artificielle).
– Micro-trottoir pour mieux connaitre les commerçants du centre-ville.
– Jeux et cadeaux.
Marché des Halles 9h/18h
– Les artisans de l’Association Auboise de Promotion des Métiers d’Art vous proposent ventes et démonstrations au cœur des Halles
Quartier Cité Cathédrale 8h/18h
– Jeux en bois et jeux anciens avec la Ludothèque la Girafe sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul de 9h à 12h
– Chiner à la Cité Déballage d’antiquaires et brocanteurs
À travers le Bouchon 10h/19h
– Grand déballage des commerçants dans tout le centre-ville.
– Découvrez les ateliers-boutiques des artisans adhérents à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA).
– Déambulation musicale de 14h à 18h Fanfare Bat and go.
– Danse participative en ligne avec l’Association Chispa Olé en fin d’après-midi.
– Sonorisation des rues et décoration des rues aux couleurs de la JCNP. .
Divers lieux dans le centre-ville de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Nationale du Commerce de Proximité, de l’Artisanat et du centre-ville (JNCP) Troyes a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne