Journée Nationale du Commerce de Proximité, de l’Artisanat et du centre-ville (JNCP) Troyes

Journée Nationale du Commerce de Proximité, de l’Artisanat et du centre-ville (JNCP) Troyes samedi 11 octobre 2025.

Journée Nationale du Commerce de Proximité, de l’Artisanat et du centre-ville (JNCP)

Divers lieux dans le centre-ville de Troyes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 19:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Le thème national pour cette année est Vivre sa ville avec nos commerçants et artisans



À cette occasion, plusieurs animations sont organisées toute la journée à Troyes



Forum de l’Hôtel de Ville

> Pour les enfants

– Atelier maquillage par les Vitrines de Troyes la Champagne de 14h à 18h.

– Spectacle vivant avec la Caravane Magique en lien avec le Salon du Livre (à partir de 3 ans durée 30 minutes), à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h Places limitées à 25 personnes, billetterie gratuite sur place.



> Stand des partenaires

– Animations autour de la sensibilisation à la sécurité routière circulation à 2 roues, prévention autour de la consommation de stupéfiants et alcool.

– Marché de l’IA (jeux, atelier, quizz pour tout savoir sur l’Intelligence Artificielle).

– Micro-trottoir pour mieux connaitre les commerçants du centre-ville.

– Jeux et cadeaux.



Marché des Halles 9h/18h

– Les artisans de l’Association Auboise de Promotion des Métiers d’Art vous proposent ventes et démonstrations au cœur des Halles



Quartier Cité Cathédrale 8h/18h

– Jeux en bois et jeux anciens avec la Ludothèque la Girafe sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul de 9h à 12h

– Chiner à la Cité Déballage d’antiquaires et brocanteurs



À travers le Bouchon 10h/19h

– Grand déballage des commerçants dans tout le centre-ville.

– Découvrez les ateliers-boutiques des artisans adhérents à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA).

– Déambulation musicale de 14h à 18h Fanfare Bat and go.

– Danse participative en ligne avec l’Association Chispa Olé en fin d’après-midi.

– Sonorisation des rues et décoration des rues aux couleurs de la JCNP. .

Divers lieux dans le centre-ville de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée Nationale du Commerce de Proximité, de l’Artisanat et du centre-ville (JNCP) Troyes a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne