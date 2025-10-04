Journée Nationale du Commerce de Proximité DESNES Desnes

Journée Nationale du Commerce de Proximité DESNES

Place de la Mairie Desnes Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 14:00:00

Date(s) :

2025-10-04

La Journée Nationale du Commerce de Proximité, est un rendez-vous annuel qui rassemble habitants, commerçants et artisans autour d’animations festives et d’initiatives locales pour faire vivre le centre-ville/village.

Rencontrez les entreprises du village et découvrez leurs savoir-faire.

Ne manquez pas la démonstration du beurre en baratte par le fromager de la Fruitière à Comté de Desnes ! Restauration sur place pour profiter pleinement du moment ! .

Place de la Mairie Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 14 95

