Journée Nationale du Commerce de Proximité DESNES Desnes
Journée Nationale du Commerce de Proximité DESNES Desnes samedi 4 octobre 2025.
Journée Nationale du Commerce de Proximité DESNES
Place de la Mairie Desnes Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 14:00:00
Date(s) :
2025-10-04
La Journée Nationale du Commerce de Proximité, est un rendez-vous annuel qui rassemble habitants, commerçants et artisans autour d’animations festives et d’initiatives locales pour faire vivre le centre-ville/village.
Rencontrez les entreprises du village et découvrez leurs savoir-faire.
Ne manquez pas la démonstration du beurre en baratte par le fromager de la Fruitière à Comté de Desnes ! Restauration sur place pour profiter pleinement du moment ! .
Place de la Mairie Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 14 95
English : Journée Nationale du Commerce de Proximité DESNES
German : Journée Nationale du Commerce de Proximité DESNES
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Nationale du Commerce de Proximité DESNES Desnes a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme JurAbsolu