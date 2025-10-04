Journée Nationale du Commerce de Proximité QUINTIGNY chemin des vignes Nance

Journée Nationale du Commerce de Proximité QUINTIGNY chemin des vignes Nance samedi 4 octobre 2025.

chemin des vignes Chez Major de L’Isle Château de Quintigny Nance Jura

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 14:00:00

2025-10-04

La Journée Nationale du Commerce de Proximité, est un rendez-vous annuel qui rassemble habitants, commerçants et artisans autour d’animations festives et d’initiatives locales pour faire vivre le centre-ville/village.

Héritage et gourmandise au rendez-vous au Château de Quintigny ! Venez profiter d’une dégustation et d’un marché gourmand avec des tables dressées pour savourer les produits locaux directement sur place. .

chemin des vignes Chez Major de L’Isle Château de Quintigny Nance 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 14 95

