Journée Nationale du Commerce de Proximité QUINTIGNY chemin des vignes Nance

Début : 2025-10-04 11:00:00
fin : 2025-10-04 14:00:00
2025-10-04
La Journée Nationale du Commerce de Proximité, est un rendez-vous annuel qui rassemble habitants, commerçants et artisans autour d’animations festives et d’initiatives locales pour faire vivre le centre-ville/village.
Héritage et gourmandise au rendez-vous au Château de Quintigny ! Venez profiter d’une dégustation et d’un marché gourmand avec des tables dressées pour savourer les produits locaux directement sur place. .
chemin des vignes Chez Major de L’Isle Château de Quintigny Nance 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 14 95
