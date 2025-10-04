Journée Nationale du Commerce de Proximité RELANS Espace Essentiel Relans
Espace Essentiel 17 grande rue Relans Jura
Début : 2025-10-04 11:00:00
fin : 2025-10-04 14:00:00
2025-10-04
La Journée Nationale du Commerce de Proximité, est un rendez-vous annuel qui rassemble habitants, commerçants et artisans autour d’animations festives et d’initiatives locales pour faire vivre le centre-ville/village.
Découvrez l’Espace Essentiel, centre de bien-être et de santé ouvert à tous.
Massage bien-être, reiki, énergétique, hypnose, Pilates, relaxation et yoga.
Venez rencontrer l’équipe et profiter d’une journée portes ouvertes pour explorer leurs pratiques. .
Espace Essentiel 17 grande rue Relans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 14 95
