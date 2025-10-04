Journée Nationale du Commerce de Proximité SELLIÈRES Sellières
Place de la Fidélité Sellières Jura
Tarif : – –
Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04 21:00:00
2025-10-04
La Journée Nationale du Commerce de Proximité, est un rendez-vous annuel qui rassemble habitants, commerçants et artisans autour d’animations festives et d’initiatives locales pour faire vivre le centre-ville/village.
Venez nombreux pour une ambiance guinguette familiale. Découvrez les artisans et commerçants locaux avec le Studio Découvertes. Profitez d’animations pour petits et grands ! Restauration, buvette .
Place de la Fidélité Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté
