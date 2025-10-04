Journée Nationale du Commerce de Proximité SELLIÈRES Sellières

Place de la Fidélité Sellières Jura

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 21:00:00

2025-10-04

La Journée Nationale du Commerce de Proximité, est un rendez-vous annuel qui rassemble habitants, commerçants et artisans autour d’animations festives et d’initiatives locales pour faire vivre le centre-ville/village.

Venez nombreux pour une ambiance guinguette familiale. Découvrez les artisans et commerçants locaux avec le Studio Découvertes. Profitez d’animations pour petits et grands ! Restauration, buvette .

Place de la Fidélité Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 14 95

