Journée Nationale du Commerce de Proximité VOITEUR place de la Mairie Voiteur

place de la Mairie Marché Voiteur Jura
Début : 2025-10-04 08:00:00
fin : 2025-10-04 13:00:00
2025-10-04
La Journée Nationale du Commerce de Proximité, est un rendez-vous annuel qui rassemble habitants, commerçants et artisans autour d’animations festives et d’initiatives locales pour faire vivre le centre-ville/village.
Le marché remonte le temps !
Plongez dans l’ambiance d’antan, découvrez les commerçants et artisans de l’Union Commerciale de la Haute Seille et partagez avec eux un moment convivial riche en échanges. .
place de la Mairie Marché Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 14 95
