Journée Nationale du Commerce de Proximité VOITEUR place de la Mairie Voiteur samedi 4 octobre 2025.

place de la Mairie Marché Voiteur Jura

Début : 2025-10-04 08:00:00

fin : 2025-10-04 13:00:00

2025-10-04

La Journée Nationale du Commerce de Proximité, est un rendez-vous annuel qui rassemble habitants, commerçants et artisans autour d’animations festives et d’initiatives locales pour faire vivre le centre-ville/village.

Le marché remonte le temps !

Plongez dans l’ambiance d’antan, découvrez les commerçants et artisans de l’Union Commerciale de la Haute Seille et partagez avec eux un moment convivial riche en échanges. .

place de la Mairie Marché Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 14 95

