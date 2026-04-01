Journée Nationale du Souvenir de la Déportation Place de l’Eglise Le Minihic-sur-Rance
Journée Nationale du Souvenir de la Déportation Place de l’Eglise Le Minihic-sur-Rance dimanche 26 avril 2026.
Le Minihic-sur-Rance
Journée Nationale du Souvenir de la Déportation
Place de l’Eglise Monument aux Morts Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:15:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Nous vous invitons à nous rejoindre pour un moment fort et solennel, afin d’honorer la mémoire des victimes et des héros de la Déportation.
À l’issue de la cérémonie, un temps d’échange convivial autour d’un verre vous sera proposé dans la salle du Conseil de la Mairie. .
Place de l’Eglise Monument aux Morts Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15
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English :
L’événement Journée Nationale du Souvenir de la Déportation Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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