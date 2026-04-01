Journée Nationale du Souvenir de la Déportation Rue du Vieux Clocher Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer

Journée Nationale du Souvenir de la Déportation

Rue du Vieux Clocher Monument aux Morts Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Rassemblement devant le Monument aux Morts à 11 h 00 pour un dépôt de gerbes en hommage aux victimes et aux héros de la déportation.

Déroulé de la cérémonie

Sonnerie aux morts

Minute de silence

Marseillaise

Lecture du message de la Ministre des Armées et des Anciens Combattants. .

Rue du Vieux Clocher Monument aux Morts Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée Nationale du Souvenir de la Déportation Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme