Journée Nationale du Souvenir de la Déportation Rue du Vieux Clocher Saint-Briac-sur-Mer
Journée Nationale du Souvenir de la Déportation Rue du Vieux Clocher Saint-Briac-sur-Mer dimanche 26 avril 2026.
Saint-Briac-sur-Mer
Journée Nationale du Souvenir de la Déportation
Rue du Vieux Clocher Monument aux Morts Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Rassemblement devant le Monument aux Morts à 11 h 00 pour un dépôt de gerbes en hommage aux victimes et aux héros de la déportation.
Déroulé de la cérémonie
Sonnerie aux morts
Minute de silence
Marseillaise
Lecture du message de la Ministre des Armées et des Anciens Combattants. .
Rue du Vieux Clocher Monument aux Morts Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34
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English :
L’événement Journée Nationale du Souvenir de la Déportation Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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