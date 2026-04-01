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Journée Nationale du Souvenir de la Déportation Rue du Vieux Clocher Saint-Briac-sur-Mer

Journée Nationale du Souvenir de la Déportation Rue du Vieux Clocher Saint-Briac-sur-Mer dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Rue du Vieux Clocher

Adresse : Monument aux Morts

Ville : 35800 Saint-Briac-sur-Mer

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Briac-sur-Mer

Journée Nationale du Souvenir de la Déportation

Rue du Vieux Clocher Monument aux Morts Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Rassemblement devant le Monument aux Morts à 11 h 00 pour un dépôt de gerbes en hommage aux victimes et aux héros de la déportation.

Déroulé de la cérémonie
Sonnerie aux morts
Minute de silence
Marseillaise
Lecture du message de la Ministre des Armées et des Anciens Combattants.   .

Rue du Vieux Clocher Monument aux Morts Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34 

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English :

L’événement Journée Nationale du Souvenir de la Déportation Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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