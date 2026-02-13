Journée nationale du souvenir des héros et victimes de la Déportation

Lorris Loiret

Journée nationale du souvenir

Chaque année, le Musée de la Résistance et de la Déportation de Lorris met à l’honneur un(e) résistant(e)-déporté(e) du Loiret. Pour cette journée du 26 avril 2026, un hommage est rendu à Yvette Choquet, résistante déportée castelneuvienne.

Après la commémoration, nous vous proposons à 14h30 une conférence-lecture par Dominique Bréchemier docteure en littérature et Coraline Cauchi,

comédienne de la compagnie Serres Chaudes La résistance des femmes dans les camps ou Survivre, notre ultime sabotage (citation de Germaine Tillion.)

Cette conférence-lecture s’inscrit dans une lutte globale contre toutes les formes d’invisibilisation des femmes. La Résistance des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale a longtemps été minorée. Et pourtant, dans les camps comme dans les instances de la Rés 7 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 84 19 musee-lorris@loiret.fr

