Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation Bourges

Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Une journée de mémoire aux Puits de Guerry pour honorer les victimes et héros de la Déportation.

Dimanche 26 avril se tiendra la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation, dans le cadre de la commémoration du massacre des Puits de Guerry. Deux cérémonies ouvertes au public auront lieu au Polygone à Savigny-en-Septaine et à Bourges, devant la stèle de la maison d’arrêt du Bordiot. Des visites guidées des Puits de Guerry seront également proposées les samedis 25 avril et 20 juin. Renseignements et inscriptions obligatoires au 02 48 55 82 60 ou par mail direction.archives@departement18.fr .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

English :

A day of remembrance at the Puits de Guerry to honor the victims and heroes of the Deportation.

