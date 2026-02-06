Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation Chartres
La cérémonie officielle du souvenir des victimes et des héros de la Déportation aura lieu devant le monument Jean-Moulin le dimanche 26 avril à 10h30.
Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale. Cette journée a pour vocation de rappeler à tous ce drame historique majeur. Vous pourrez suivre la cérémonie en direct sur notre page Facebook Ville de Chartres. .
Esplanade de la Résistance Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
The official ceremony to commemorate the victims and heroes of the Deportation will take place in front of the Jean-Moulin monument on Sunday April 26 at 10:30 am.
