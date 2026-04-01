Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation Rue Marion Garay Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation

Rue Marion Garay Monument aux morts Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:30:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Cérémonie commémorative. .

Rue Marion Garay Monument aux morts Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 51 61 71 contact@saintjeandeluz.fr

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English : Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation

L’événement Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque