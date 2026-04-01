Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation Rue Marion Garay Saint-Jean-de-Luz

Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation Rue Marion Garay Saint-Jean-de-Luz

Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation Rue Marion Garay Saint-Jean-de-Luz dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Rue Marion Garay

Adresse : Monument aux morts

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation

Rue Marion Garay Monument aux morts Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:30:00
fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Cérémonie commémorative.   .

Rue Marion Garay Monument aux morts Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 51 61 71  contact@saintjeandeluz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation

L’événement Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)