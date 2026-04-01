Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation Rue Marion Garay Saint-Jean-de-Luz
Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation Rue Marion Garay Saint-Jean-de-Luz dimanche 26 avril 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation
Rue Marion Garay Monument aux morts Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:30:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Cérémonie commémorative. .
Rue Marion Garay Monument aux morts Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 51 61 71 contact@saintjeandeluz.fr
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English : Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation
L’événement Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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