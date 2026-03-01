Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc Rond-point du 11 novembre 1918 Valréas

Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

Rond-point du 11 novembre 1918 Monument aux Morts Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 11:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Cérémonie commémorative du souvenir. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.

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Rond-point du 11 novembre 1918 Monument aux Morts Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 20 evenements@mairie-valreas.fr

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English :

Commemorative remembrance ceremony. A vin d’honneur will be served at the end of the ceremony.

L’événement Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc Valréas a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes