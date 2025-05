JOURNEE NATURA DECOUVERTE DE LA BIODIVERSITE – Boulogne-sur-Gesse, 17 mai 2025 10:00, Boulogne-sur-Gesse.

Haute-Garonne

JOURNEE NATURA DECOUVERTE DE LA BIODIVERSITE PLACE DE LA MAIRIE Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

Date(s) :

2025-05-17

L’AREMIP et la Mairie de Boulogne-sur-Gesse vous proposent de découvrir le site Natura 2000 des “Côtes Bieil et Montoussé”.

Balade guidée par des naturalistes.

Chasse au trésor sur la biodiversité locale

Construction de gîte à chauve-souris

Animation sur les hôtels à insectes

Inscriptions obligatoires par mail (aremip2@gmail.com)

Durée de la marche environ 2h .

PLACE DE LA MAIRIE

Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie aremip2@gmail.com

English :

AREMIP and the Mairie de Boulogne-sur-Gesse invite you to discover the Côtes Bieil et Montoussé Natura 2000 site.

German :

AREMIP und die Stadtverwaltung von Boulogne-sur-Gesse laden Sie ein, das Natura-2000-Gebiet Côtes Bieil et Montoussé » zu entdecken.

Italiano :

AREMIP e la Mairie de Boulogne-sur-Gesse vi invitano a scoprire il sito Natura 2000 Côtes Bieil et Montoussé.

Espanol :

AREMIP y el Ayuntamiento de Boulogne-sur-Gesse le invitan a descubrir el espacio Natura 2000 de Côtes Bieil et Montoussé.

