JOURNÉE NATURE AU JARDIN LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

JOURNÉE NATURE AU JARDIN

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Journée nature à Poucharramet balade botanique (10h), ateliers cuisine sauvage et bambou l’après-midi, bourse aux plantes et fabrication de bombes à graines toute la journée, puis projection d’un film poétique sur le printemps en Pays Toy à 17h.

Programme de la journée Nature

10h Balade botanique avec Marie Fougère

Partez à la recherche des trésors de la nature autour de Poucharramet ! Marie vous fera découvrir ou vous aidera à reconnaitre nos amies les plantes ainsi que leurs vertus.

De bien belles anecdotes seront au-rendez-vous.

Sur inscription.

5€ personne.

2h

14h30 Laure Niatel de EVEIL (3PA) nous invite à (re)découvrir les saveurs des plantes sauvages. Atelier cuisine, recettes et dégustation.

2h

14h Atelier bambou Création de treillis pour plante grimpante ! Viens t’initier au travail de cet incroyable matériau, en solo ou en duo

2h30

50€/pers ou 75€ en duo (création d’un support à 2)

Atelier animé par Noémie Totté de l’Atelier Entre-noeuds à Lahage

Toute la journée Venez dégoter la plante qui sera parfaite pour votre jardin !

Apportez vos semis, boutures et graines !

Une bourse aux plantes et graines ça sert à ça on donne, on prend et surtout on échange et on repart le sourire aux lèvres !

Toute la journée Venez fabriquer vos bombes à graines pour ensemencer la planète ! L’association des Jardins du Rieu Tort vous accompagne toute la journée.

17h UN FILM DE JACOB REDMAN ÉCRIT AVEC EVELYNE THYS & ANA SANY

Ode au printemps en Pays Toy

Une invitation à contempler la beauté alors que le printemps éclot dans les Hautes-Pyrénées. Les plantes deviennent prétexte à la narration poétique, accompagnées par les voix de passionnés qui racontent avec sensibilité leur lien à la flore. La poésie rencontre la connaissance scientifique, elle nous incite à poser un regard nouveau sur ce monde silencieux et vulnérable. 5 .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Nature day at Poucharramet: botanical walk (10am), wild cooking and bamboo workshops in the afternoon, plant market and seed bomb making all day, then screening of a poetic film about spring in Pays Toy at 5pm.

L’événement JOURNÉE NATURE AU JARDIN Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE