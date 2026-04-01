JOURNÉE NATURE AU JARDIN LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
JOURNÉE NATURE AU JARDIN LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet dimanche 12 avril 2026.
Poucharramet
JOURNÉE NATURE AU JARDIN
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 17:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Journée nature à Poucharramet balade botanique (10h), ateliers cuisine sauvage et bambou l’après-midi, bourse aux plantes et fabrication de bombes à graines toute la journée, puis projection d’un film poétique sur le printemps en Pays Toy à 17h.
Programme de la journée Nature
10h Balade botanique avec Marie Fougère
Partez à la recherche des trésors de la nature autour de Poucharramet ! Marie vous fera découvrir ou vous aidera à reconnaitre nos amies les plantes ainsi que leurs vertus.
De bien belles anecdotes seront au-rendez-vous.
Sur inscription.
5€ personne.
2h
14h30 Laure Niatel de EVEIL (3PA) nous invite à (re)découvrir les saveurs des plantes sauvages. Atelier cuisine, recettes et dégustation.
2h
14h Atelier bambou Création de treillis pour plante grimpante ! Viens t’initier au travail de cet incroyable matériau, en solo ou en duo
2h30
50€/pers ou 75€ en duo (création d’un support à 2)
Atelier animé par Noémie Totté de l’Atelier Entre-noeuds à Lahage
Toute la journée Venez dégoter la plante qui sera parfaite pour votre jardin !
Apportez vos semis, boutures et graines !
Une bourse aux plantes et graines ça sert à ça on donne, on prend et surtout on échange et on repart le sourire aux lèvres !
Toute la journée Venez fabriquer vos bombes à graines pour ensemencer la planète ! L’association des Jardins du Rieu Tort vous accompagne toute la journée.
17h UN FILM DE JACOB REDMAN ÉCRIT AVEC EVELYNE THYS & ANA SANY
Ode au printemps en Pays Toy
Une invitation à contempler la beauté alors que le printemps éclot dans les Hautes-Pyrénées. Les plantes deviennent prétexte à la narration poétique, accompagnées par les voix de passionnés qui racontent avec sensibilité leur lien à la flore. La poésie rencontre la connaissance scientifique, elle nous incite à poser un regard nouveau sur ce monde silencieux et vulnérable. 5 .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
Nature day at Poucharramet: botanical walk (10am), wild cooking and bamboo workshops in the afternoon, plant market and seed bomb making all day, then screening of a poetic film about spring in Pays Toy at 5pm.
L’événement JOURNÉE NATURE AU JARDIN Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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