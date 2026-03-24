Journée nature & cheval Saint-Priest-les-Fougères
Journée nature & cheval Saint-Priest-les-Fougères samedi 28 mars 2026.
Journée nature & cheval
Saint-Priest-les-Fougères Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27
Balade et immersion avec les chevaux + repas
L’association Jupiter&Co propose une approche différente de l’équitation prendre le temps de rencontrer les chevaux, choisir celui qui vous correspond et créer un lien avant de partir en balade.
D’autres dates sont possibles.
Balade et immersion avec les chevaux + repas
L’association Jupiter&Co propose une approche différente de l’équitation prendre le temps de rencontrer les chevaux, choisir celui qui vous correspond et créer un lien avant de partir en balade.
D’autres dates sont possibles. .
Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 92 00 68
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English : Journée nature & cheval
Ride and immersion with the horses + meal
The Jupiter&Co association offers a different approach to horse-riding: take the time to meet the horses, choose the one that suits you and create a bond before going for a ride.
Other dates available.
L’événement Journée nature & cheval Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2026-03-22 par Isle-Auvézère
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