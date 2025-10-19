Journée nature et balade à énigmes à la découverte d’un écosystème forestier Belles-Forêts

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2025-10-19 09:30:00

2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

Le temps d’une balade à énigmes, viens aider Adèle et sa famille et en apprendre plus sur la forêt et ses habitants ! Différentes formules 9h30-10h30 balade avec animations sur le sentier, réservation obligatoire https://tinyurl.com/yhdxwkxz ou 10h30-14h00 départ libre pour la balade, sans animation sur le parcours, réservation souhaitée https://tinyurl.com/3v9m7ccf. Les deux formules peuvent également être réservées auprès de l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud. Restauration dans le village de Belles-Forêts à partir de 12h00, animation musicale à partir de 13h30-14h00. A partir de 14h00, animations à la Maison du Clément et à la salle polyvalente (ou sous tente suivant la météo) par la Contrée des Minis. La balade fait environ 8km (3h, hors animation). Pensez à vous munir d’un stylo et d’une tenue adaptée au milieu forestier. Cette balade à énigmes est proposée par la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, l’Office National des Forêts et la commune de Belles-Forêts.Tout public

Belles-Forêts 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

English :

Come and help Adèle and her family and learn more about the forest and its inhabitants! Different options: 9:30-10:30 am: walk with activities on the trail, booking required: https://tinyurl.com/yhdxwkxz or 10:30 am-2:00 pm: free departure for the walk, without activities on the trail, booking required: https://tinyurl.com/3v9m7ccf. Both options can also be booked at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office. Catering in the village of Belles-Forêts from 12:00, musical entertainment from 13:30-14:00. From 2:00 pm, entertainment at the Maison du Clément and the salle polyvalente (or under canvas, weather permitting) by the Contrée des Minis. The walk is about 8km long (3h, excluding entertainment). Remember to bring a pen and forest-appropriate clothing. This mystery walk is proposed by the Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud, the Agence de l’Eau Rhin-Meuse, the Office National des Forêts and the commune of Belles-Forêts.

German :

Während eines Rätselspaziergangs kannst du Adele und ihrer Familie helfen und mehr über den Wald und seine Bewohner erfahren! Verschiedene Angebote: 9:30-10:30 Uhr: Spaziergang mit Animationen auf dem Weg, Reservierung erforderlich: https://tinyurl.com/yhdxwkxz oder 10:30-14:00 Uhr: freier Start für den Spaziergang, ohne Animationen auf dem Weg, Reservierung erwünscht: https://tinyurl.com/3v9m7ccf. Beide Angebote können auch beim Fremdenverkehrsamt Sarrebourg Moselle Sud gebucht werden. Verpflegung im Dorf Belles-Forêts ab 12.00 Uhr, musikalische Unterhaltung ab 13.30-14.00 Uhr. Ab 14:00 Uhr Unterhaltung im Maison du Clément und in der Mehrzweckhalle (oder im Zelt, je nach Wetterlage) durch die Contrée des Minis. Die Wanderung ist etwa 8 km lang (3 Stunden, ohne Animation). Denken Sie daran, einen Stift und waldgerechte Kleidung mitzubringen. Dieser Rätselspaziergang wird von der Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud, der Agence de l’Eau Rhin-Meuse, dem Office National des Forêts und der Gemeinde Belles-Forêts angeboten.

Italiano :

Venite ad aiutare Adèle e la sua famiglia e a conoscere meglio la foresta e i suoi abitanti! Diverse opzioni: 9.30-10.30: passeggiata con animazione sul sentiero, su prenotazione: https://tinyurl.com/yhdxwkxz oppure 10.30-14.00: partenza libera per la passeggiata, senza animazione sul sentiero, su prenotazione: https://tinyurl.com/3v9m7ccf. Entrambe le opzioni possono essere prenotate anche presso l’Ufficio del Turismo di Sarrebourg Moselle Sud. Ristorazione nel villaggio di Belles-Forêts dalle 12.00, intrattenimento musicale dalle 13.30 alle 14.00. Dalle 14:00, animazione presso la Maison du Clément e la Salle Polyvalente (o in tenda a seconda del tempo) a cura della Contrée des Minis. La passeggiata è di circa 8 km (3 ore, escluso l’intrattenimento). Ricordate di portare una penna e un abbigliamento adatto alla foresta. Questa passeggiata misteriosa è organizzata dalla Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud, dall’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, dall’Office National des Forêts e dal comune di Belles-Forêts.

Espanol :

Ven a ayudar a Adèle y a su familia y aprende más sobre el bosque y sus habitantes Diferentes opciones: 9.30-10.30: paseo con animación en el sendero, previa reserva: https://tinyurl.com/yhdxwkxz o 10.30-14.00: salida libre para el paseo, sin animación en el sendero, previa reserva: https://tinyurl.com/3v9m7ccf. Ambas opciones también pueden reservarse en la Oficina de Turismo de Sarrebourg Moselle Sud. Catering en el pueblo de Belles-Forêts a partir de las 12.00 h, animación musical de 13.30 a 14.00 h. A partir de las 14.00 h, animación en la Maison du Clément y en la Salle Polyvalente (o en carpas, según el tiempo) a cargo de la Contrée des Minis. El recorrido es de unos 8 km (3 horas, sin contar la animación). No olvide llevar bolígrafo y ropa adecuada para el bosque. Este paseo misterioso está organizado por la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud, la Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la Office National des Forêts y el municipio de Belles-Forêts.

