14H Nature et Nettoyage du village de Fanlac. Suivi d’une soirée paëlla. Soirée gratuite pour les participants de l’après-midi, 10 € pour les autres.

Comme chaque printemps, nous convions les fanlacoises et fanlacois, à la « Journée nature et nettoyage du village et les proches environs de Fanlac ».

RDV samedi 17 mai à partir de 14h00 à la salle des fêtes. L’après-midi sera suivi d’une soirée paëlla à partir de 19h30.

Soirée gratuite pour les participants de l’après-midi, 10 € pour les autres. .

Salle des fêtes

Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 72 73 99 ComitedesfeteSfanlac@gmail.com

English : Journée Nature et Nettoyage du village de Fanlac

2pm Nature and Clean-up of Fanlac village. Followed by a paëlla evening. Free for afternoon participants, 10? for others.

German : Journée Nature et Nettoyage du village de Fanlac

14H Natur und Säuberung des Dorfes Fanlac. Anschließend Paëlla-Abend. Kostenloser Abend für die Teilnehmer des Nachmittags, 10 ? für alle anderen.

Italiano :

ore 14:00 Natura e pulizia nel villaggio di Fanlac. A seguire serata di paëlla. Gratuito per i partecipanti al pomeriggio, 10 euro per gli altri.

Espanol : Journée Nature et Nettoyage du village de Fanlac

14h Naturaleza y limpieza en el pueblo de Fanlac. Seguido de una velada de paëlla. Gratuito para los participantes de la tarde, 10€ para los demás.

