Tarif :

Gratuit Gratuit

Votre grainothèque fête ses 3 ans ! 3 ans d’échanges, de rencontres et de découvertes.

Mercredi 14 mai, venez célébrer la nature ensemble et en musique.

Rendez-vous mercredi 14 mai de 10h à 18h dans le jardin de la médiathèque

– Jeux géants et jeux nature

– Carré scientifique, « La bioacoustique végétale »

– Surprises EUR.

Médiathèque 10 Rue d’Osmond

Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 73 64 51

