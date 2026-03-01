Journée nature

Saint-Aignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 09:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Le matin au verge communal Atelier d’initiation au greffage (9h-12h), animé par Géraldine Carvello de La Forêt Jardin du Robin. Explications et démonstration, mise en pratique et possibilité de repartir avec un poirier greffé (8€). Inscription obligatoire mairie@saint-aignan.bzh ou 02 97 27 50 20. De 12h à 13h, greffage des arbres au verger par Géraldine.

À 13h, repas partagé (ouvert à tous).

L’après-midi au Jardin Coppéra’Terre. À partir de 14h30, plantation d’une haie en osier tréssée les scions d’osier sont fournis par Christian Guérin, osiériculteur. Plantation de petits fruits. Chantier participatif. Bienvenue à toutes et tous. .

Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 50 20

L’événement Journée nature Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté