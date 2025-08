Journée Nelson Paillou Fête du Sport en famille Montardon

Journée Nelson Paillou Fête du Sport en famille Montardon dimanche 7 septembre 2025.

Journée Nelson Paillou Fête du Sport en famille

Centre bourg Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 12:30:00

Date(s) :

2025-09-07

La Journée Nelson Paillou offre une découverte des pratiques sportives et en famille. Initiations sportives pour tous.

Les associations et clubs sportifs présenteront leurs activités. Venez découvrir les activités sportives escalade, tir à l’arc, plongée, boxe, tir sportif, judo, baby gym, sports collectifs …

Au centre bourg, à la salle polyvalente, Tennis, aire multisport, city stade, école et Micro-Folies. .

Centre bourg Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 19 19

English : Journée Nelson Paillou Fête du Sport en famille

German : Journée Nelson Paillou Fête du Sport en famille

Italiano :

Espanol : Journée Nelson Paillou Fête du Sport en famille

L’événement Journée Nelson Paillou Fête du Sport en famille Montardon a été mis à jour le 2025-07-30 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran