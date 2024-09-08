Journée Nelson Paillou Pau
Journée Nelson Paillou Pau dimanche 8 septembre 2024.
Journée Nelson Paillou
Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2024-09-08
fin : 2025-09-07
2024-09-08 2025-09-07
La journée tant attendue de fête du Sport en Famille arrive enfin !
Des tonnes d’activités variées vous attendent pour vous initier et vous amuser en famille autour de la découverte de la pratique sportive !
Pau: Stade André Lavie, Piscine Péguilhan, Stade d’eaux vives, Square Aragon, Parc Noulibos .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
