Journée Nelson Paillou Pau dimanche 8 septembre 2024.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2024-09-08

fin : 2025-09-07

2024-09-08 2025-09-07

La journée tant attendue de fête du Sport en Famille arrive enfin !

Des tonnes d’activités variées vous attendent pour vous initier et vous amuser en famille autour de la découverte de la pratique sportive !

Pau: Stade André Lavie, Piscine Péguilhan, Stade d’eaux vives, Square Aragon, Parc Noulibos .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

