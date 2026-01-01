Journée Nichoirs au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac
samedi 31 janvier 2026.
Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac Lot
2026-01-31 10:00:00
2026-01-31 16:30:00
2026-01-31
Au programme, réparation et nettoyage des nichoirs du Jardin Bourian, venez nous aider à entretenir notre refuge LPO ! Puis vous apprendrez à confectionner des nichoirs pour différents oiseaux !
Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com
English :
On the program, repair and clean the nesting boxes at Jardin Bourian, come and help us maintain our LPO refuge! Then you’ll learn how to make nesting boxes for different birds!
