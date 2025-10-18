Journée normande, à la rencontre des artisans d’art Frenelles-en-Vexin

53, route des Andelys Frenelles-en-Vexin Eure

Début : 2025-10-18 13:45:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Une après-midi où vous devenez artisan d’art !

Venez vivre une après-midi placée sous le signe de l’artisanat, la créativité et le savoir-faire local.

Vous irez à la rencontre d’artisans passionnés qui vous ouvriront les portes de leurs univers et vous feront découvrir l’art de transformer la matière en de véritables œuvres personnalisées, tout en vous faisant participer à leurs ateliers créatifs.

À 14h, vous et les autres participants serez répartis en deux groupes pour deux découvertes inédites successives.

D’un côté, immersion dans l’univers poétique des Girouettes de David. Alain, artisan talentueux, présentera son savoir-faire des girouettes originales, façonnées en zinc, cuivre ou laiton.

Après la démonstration, place à l’atelier pratique vous réaliserez le pliage d’une petite fleur métallique dont le bouton de rose en cuivre et les feuilles en zinc sont déjà soudés sur une tige. A conserver en souvenir.

De l’autre côté, cap sur Fabrik Eure, où Frédéric vous fera plonger dans l’univers moderne de l’impression 3D et de la découpe laser. Les machines tournent sous vos yeux, donnant vie à des objets créés sur mesure, dans un ballet technique aussi précis que fascinant.

À 14h45, les groupes sont inversés pour vous puissiez profiter de ces deux rencontres.

En milieu d’après-midi, vous serez tous réunis pour un deuxième atelier créatif chacun assemblera et décorera une élégante boîte en bois reconstitué, en kit, prédécoupée au laser et facile à personnaliser à la peinture. A conserver en souvenir.

Vous finirez l’après-midi sur une note conviviale avec un goûter gourmand, moment parfait pour échanger sur vos découvertes et partager vos impressions.

Samedi 18 octobre

13h45 17h

Rdv devant le 53 route des Andelys à Frenelles-en-Vexin (stationnement à proximité)

️ Tarif unique 45 €

Enfant à partir de 7 ans, accompagné d’un adulte avec billet .

53, route des Andelys Frenelles-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 21 31 39 information@tourisme.sna27.fr

