Journée normande impressionniste à Giverny Giverny

Journée normande impressionniste à Giverny

37, chemin du Roy Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:15:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Vivez une journée impressionniste à Giverny Spécial Monet 2026

Et si vous passiez une après-midi dans les pas de Claude Monet ? Entre jardins fleuris, lumière changeante et pinceaux à la main, cette expérience vous plonge dans l’atmosphère artistique de Giverny, l’un des villages les plus inspirants de Normandie.

Le temps d’une demi-journée, laissez-vous guider au cœur de l’univers du maître de l’Impressionnisme, puis exprimez votre créativité lors d’un atelier d’aquarelle en plein air.

Au programme de votre après-midi

13h15 Visite guidée de la Maison et des jardins de Claude Monet

Vous serez accueilli au Bureau d’Information Touristique de Giverny (Parking du Verger). Puis, accompagné par votre guide Isabelle, partez à la découverte de la Maison et des jardins de Claude Monet la maison colorée, les allées fleuries et le jardin d’eau avec son célèbre pont japonais. Une immersion vivante dans le quotidien et l’inspiration du peintre.

15h30 Atelier d’aquarelle en plein air

Place à la créativité ! Installez votre chevalet dans un jardin privé du village et participez à un atelier d’aquarelle animé par l’Association Festival Cultures Croisées. Une initiation accessible à tous pour capturer couleurs et lumières des paysages de Giverny.

Une expérience clé en main !

Votre billet comprend

– l’entrée à la Maison et aux jardins de Claude Monet

– la visite guidée

– l’atelier d’aquarelle en plein air (matériel fourni)

Informations pratiques

Dimanche 19 avril 2026

13h15 17h30

Lieu Maison et jardins de Claude Monet et village de Giverny

Tarif unique 49 €

À partir de 8 ans

Une expérience originale, conviviale et créative pour découvrir le Giverny artistique… et repartir avec votre propre souvenir. Places limitées pensez à réserver ! .

37, chemin du Roy Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 21 31 39 information@tourisme.sna27.fr

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English : Journée normande impressionniste à Giverny

L’événement Journée normande impressionniste à Giverny Giverny a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération