Journée Normande Impressionniste Musée des Impressionnismes Giverny

Informations pratiques

Giverny

Journée Normande Impressionniste

Musée des Impressionnismes 99 Rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Journée Normande Impressionniste

Laissez-vous transporter par l’esprit des impressionnistes le temps d’une journée exceptionnelle à Giverny, sur les pas de Claude Monet et des plus grands maîtres de la lumière.

– 10h – Visite guidée de l’exposition « Invitation à Daniel Buren, « Plantations »: travaux in situ, 2026 / Collections »

Passionné par l’œuvre de Monet, Daniel Buren investit pour la première fois le paysage de Giverny, où la nature, sublimée par le pinceau des impressionnistes, sera le théâtre d’une rencontre artistique unique. À travers la collection du musée et l’environnement emblématique de Giverny, cette installation promet une immersion sensorielle, où l’art et la nature s’entrelacent pour célébrer l’héritage intemporel de Monet. Cette rencontre entre deux époques artistiques est un événement marquant, où les jeux de lumière et de couleurs chers à Monet trouveront un écho singulier dans les installations de Daniel Buren.

– 12h – Déjeuner au restaurant de l’Ancien Hôtel Baudy

Lieu emblématique de Giverny, ce restaurant a accueilli dès 1886 de nombreux peintres impressionnistes, français et américains, dont Cézanne et Renoir.

Menu plat + dessert + boissons et café :

– Cuisse de poulet à l’estragon et millefeuille de pommes de terre

– Tarte aux pommes maison sur pâte feuilletée.

– Les boissons et cafés sont compris dans la formule.

– 14h45 – Visite guidée de la Maison et des jardins de Claude Monet

Accompagnés de Claire et Léa, guides-conférencières passionnées, vous arpenterez les allées du Clos normand tout en profitant des fleurs de fin de saison et admirerez le célèbre bassin aux nymphéas et le pont japonais. Vous entrerez ensuite dans la maison rose de Claude Monet, où l’âme du peintre subsiste dans chaque pièce reconstituée : mobilier d’époque, souvenirs personnels, collection d’estampes japonaises… Un véritable voyage dans l’intimité de l’artiste. En fin de visite, profitez de l’accès à la boutique du Grand Atelier des Nymphéas : livres, papeterie, objets décoratifs et souvenirs inspirés de l’univers de Monet et de Giverny. .

Musée des Impressionnismes 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 21 31 39 information@tourisme.sna27.fr

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English : Journée Normande Impressionniste

L’événement Journée Normande Impressionniste Giverny a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération