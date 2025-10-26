Journée Octobre Rose 100% féminine au Circuit de l’Auxois Meilly-sur-Rouvres
Journée Octobre Rose 100% féminine au Circuit de l’Auxois Meilly-sur-Rouvres dimanche 26 octobre 2025.
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
2025-10-26
Roulages pour les filles et baptêmes pour tous .
Circuit auto Auxois sud Meilly-sur-Rouvres 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 00 52 81
