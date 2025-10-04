Journée Octobre Rose Bresdon Bresdon
Journée Octobre Rose Bresdon Bresdon samedi 4 octobre 2025.
Journée Octobre Rose Bresdon
Salle des Fêtes Bresdon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Journée Octobre Rose à Bresdon Concerts Repas Jeux ouverts à Tous
Salle des Fêtes Bresdon 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 76 73 12
English :
Pink October Day at Bresdon Concerts Meals Games open to all
German :
Tag des Rosa Oktobers in Bresdon Konzerte Essen Spiele für alle
Italiano :
Giornata dell’ottobre rosa a Bresdon Concerti pasti giochi aperti a tutti
Espanol :
Día del Octubre Rosa en Bresdon Conciertos Comidas Juegos abiertos a todos
L’événement Journée Octobre Rose Bresdon Bresdon a été mis à jour le 2025-09-18 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme