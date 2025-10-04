Journée Octobre Rose Bresdon Bresdon

Journée Octobre Rose Bresdon Bresdon samedi 4 octobre 2025.

Journée Octobre Rose Bresdon

Salle des Fêtes Bresdon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Journée Octobre Rose à Bresdon Concerts Repas Jeux ouverts à Tous

.

Salle des Fêtes Bresdon 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 76 73 12

English :

Pink October Day at Bresdon Concerts Meals Games open to all

German :

Tag des Rosa Oktobers in Bresdon Konzerte Essen Spiele für alle

Italiano :

Giornata dell’ottobre rosa a Bresdon Concerti pasti giochi aperti a tutti

Espanol :

Día del Octubre Rosa en Bresdon Conciertos Comidas Juegos abiertos a todos

L’événement Journée Octobre Rose Bresdon Bresdon a été mis à jour le 2025-09-18 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme